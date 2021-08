Mariborski policisti iščejo moškega, ki je oropal žensko

Maribor, 26. avgusta - Mariborski policisti preiskujejo rop, ki se je v mestu zgodil v sredo sredi dneva. Do oškodovanke je pristopil za zdaj še neznani storilec, jo z eno roko prijel, z drugo pa ji iz vozička odvzel torbico ter s kolesom zbežal s kraja dejanja. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, gre za mlajšega moškega, starega med 20 in 30 let.