Biatlonci brez moške ekipe na poletno SP

Ljubljana, 26. avgusta - Slovenski biatlonci bodo do konca tedna nastopali na poletnem svetovnem prvenstvu v češkem Novem Mestu. Prvič po več kot letu dni bodo tekmovalce in tekmovalke spodbujali tudi navijači, so sporočili s smučarske zveze Slovenije. Slovenska moška vrsta se tekmovanja ne bo udeležila.