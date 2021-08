ESČP: Poljska in Latvija naj pomagata migrantom iz Belorusije

Strasbourg, 26. avgusta - Evropsko sodišče za človekove pravice je v sredo naložilo Poljski in Latviji, da pomagata številnim migrantom iz Afganistana in Iraka, ki so obtičali na njuni meji z Belorusijo. Skupina migrantov je namreč obtičala na nikogaršnjem ozemlju, Poljska in Latvija pa jim preprečujeta, da bi lahko zaprosili za azil.