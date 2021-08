Prerazporejen denarni sklad na US Opnu, več denarja za kvalifikacije

New York, 26. avgusta - Teniški igralci si bodo na odprtem prvenstvu ZDA, ki se je v torek začelo v New Yorku, razdelili 57,5 milijona dolarjev. Sredstva pa so prireditelji nekoliko prerazporedili in že v kvalifikacijah si bodo igralci in igralke razdelili šest milijonov dolarjev, kar je 66 odstotkov več, kot leta 2019, poroča nemška tiskovna agencija dpa.