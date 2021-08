Na mejnem prehodu Obrežje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba eno uro, za tovorna vozila približno 45 minut in za avtobuse do ene ure.

Do četrtka, predvidoma do 17. ure, bo v Kočevju na Tomšičevi cesti zaprta glavna cesta Ljubljana-Petrina.

Cesta Unec-Cerknica bo na Rakeku zaprta do 29. 8. Obvoz za osebna vozila in tovorna do sedem ton in pol je delno po regionalni cesti Rakek-Logatec in lokalni cesti Rakek-Na vasi, za težja tovorna vozila pa preko Ljubljane, Škofljice in Sodražice.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vsi priključki so odprti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si