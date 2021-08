Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, indeksa S&P 500 in Nasdaq pa sta dosegla nov rekord. Vlagatelji so optimistični glede epidemije novega koronavirusa in napovedujejo, da se bo novi val okužb kmalu umiril, kar bo svetovnemu gospodarstvu omogočilo nadaljnje okrevanje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.