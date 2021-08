Bronast začetek spustaškega EP za mladince in mlajše člane v Solkanu

Solkan, 25. avgusta - S posamičnimi tekmami klasičnega spusta se je v Solkanu začelo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Čeprav klasika sicer ne sodi med močnejša orožja slovenskih tekmovalcev, so uvodni dan poskrbeli za nekaj odličnih rezultatov. Ana Šteblaj, Tjaš Til Kupsch ter Nejc Gradišek in Martin Gale so priveslali do brona.