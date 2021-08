Blinken: Talibani bodo Američanom in Afganistancem omogočali odhod tudi po 31. avgustu

Washington, 25. avgusta - Talibani bodo Američanom in ogroženim Afganistancem odhod iz Afganistana dovolili tudi po 31. avgustu, je danes sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Da bodo Afganistancem z veljavnimi dokumenti dovolili odhod tudi po roku za umik ameriških enot, so že pred tem sporočile nemške oblasti in talibani.