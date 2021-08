Na Škotskem v zadnjem dnevu rekordnih več kot 5000 novih okužb

Edinburgh, 25. avgusta - Na Škotskem so v zadnjih 24 urah zabeležili 5021 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od začetka pandemije covida-19, kažejo današnji podatki škotskih zdravstvenih oblasti. Pozimi, ko so bile škotske bolnišnice na robu svojih zmogljivosti, so v povprečju potrdili okoli 2500 primerov na dan.