Varuha v Kranju opozorili na pomanjkanje zavedanja o družinskem nasilju

Kranj, 25. avgusta - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je mudil na delovnem obisku v Mestni občini Kranj. Srečal se je z županom Matjažem Rakovcem in se z njim pogovoril o aktualnih izzivih, s katerimi se srečujejo v občini. Obiskal je tudi Varno Hišo Gorenjske, kjer so ga opozorili na pomanjkanje zavedanja o družinskem nasilju pri različnih organih in službah.