Kriminalisti opravili razgovor s Hojsom zaradi njegovega tvita

Ljubljana, 25. avgusta - Kriminalisti so danes opravili razgovor z notranjim ministrom Alešem Hojsom zaradi tvita o "svinjah in biserih". Novinarjem je Hojs pojasnil, da je razgovor potekal v skladu z usmeritvami tožilstva, na podlagi kazenske ovadbe občana, ki ga dolži razžalitve slovenskega naroda. A policisti so ugotovili, pravi Hojs, da ta oseba sploh ne obstaja.