Zorčič na dvodnevni obisk v Srbijo

Beograd, 26. avgusta - Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič se bo danes in v petek mudil na obisku v Srbiji, kjer se bo med drugim sestal s predsednikom srbske narodne skupščine Ivico Dačićem. Zorčiča, ki ga bosta na obisku spremljala poslanca Predrag Baković in Andrej Černigoj, bosta sprejela tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in premierka Ana Brnabić.