Ravnatelji zadovoljni, da so dobili navodila za ukrepanje ob neizpolnjevanju pogoja PCT

z izjavo Sviza v zadnjih treh odstavkih

Ljubljana, 25. avgusta - Osnovnošolski ravnatelji so zadovoljni, da so dobili okrožnico, kako morajo ukrepati, če bodo zaposleni zavračali pogoj PCT. "Končno, a približno eno leto prepozno. Zdaj imamo navodila, kako ravnati, in pojasnila, zakaj je potrebno tako ravnati. To je to, kar smo ravnatelji želeli," je za STA dejal Gregor Pečan iz združenja ravnateljev.