Vreme: Popoldne povečini sončno

Ljubljana, 25. avgusta - Popoldne bo povečini sončno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo oblačnost od severa naraščala. Proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo v noči na petek zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo še krajevne plohe. Na Primorskem bo spet zapihala šibka burja.

V soboto bo na Primorskem povečini sončno, pihala bo šibka burja. Drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju k nam od severovzhoda priteka razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo povečini sončno, pihala bo šibka burja. Drugod se bo oblačnost spreminjala.

V četrtek bo sprva še dokaj sončno, popoldne pa se bodo v krajih severno od nas začele pojavljati padavine in nevihte, ki bodo v noči na petek zajele vse sosednje pokrajine.