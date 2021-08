Za dobre kadre v turizmu ključno nenehno učenje

Ljubljana, 25. avgusta - Izobraževanje je ključno za razvoj dobrih kadrov v turizmu, je bilo slišati na današnjem dogodku, ki ga je pripravilo Digitalno inovacijsko središče Slovenije. Pri tem ne gre le za dijake in študente, pri katerih so govorniki med drugim izpostavili pomen praktičnega pouka, nenehno učenje in certificiranje je pomembno tudi za turistične vodnike.