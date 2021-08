Putin in Xi za sodelovanje proti grožnjam iz Afganistana

Peking, 25. avgusta - Kitajski predsednik Xi Jinping in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta se danes v telefonskem pogovoru dogovorila za krepitev usklajevanja glede Afganistana. Rusija in Kitajska želita okrepiti prizadevanja za boj proti grožnjam, ki po talibanskem prevzemu oblasti prihajajo iz Afganistana, so sporočili iz Kremlja.