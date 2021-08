Ljubljana, 25. avgusta - Lidl Slovenija izvaja odpoklic izdelka Vita D'or Bio konopljino olje 250 ml. V izdelku so ugotovili povečano vsebnost tetrahidrokanabinola (THC). Uživanje omenjenega izdelka ima lahko neželene posledice na zdravje, na primer nihanje razpoloženja in utrujenost. Kupce pozivajo, naj bodo pozorni na odpoklic in izdelka ne uživajo.