V morju pred Piranom rešili posadko jadrnice

Piran, 25. avgusta - Policisti Postaje pomorske policije so se malo pred 11. uro odzvali na obvestilo uprave za pomorstvo, da je pred Piranom jadrnica s posadko v težavah zaradi okvare krmila. Na jadrnici so bili trije tuji državljani. Patrulja je jadrnico kljub slabim vremenskim razmeram, močni burji in razburkanemu morju uspela privezati ter jo privlekla na varno.