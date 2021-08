Študentski kampus v znamenju prvega festivala socialne aktivacije

Ljubljana, 25. avgusta - Združenje Epeka in slovensko združenje za duševno zdravje Šent sta ob koncu šestmesečnega programa danes v študentskem kampusu pripravili 1. festival socialne aktivacije. Na festivalu so delili rezultate dela ter promovirali socialno aktivacijo kot mehak način vrnitve posameznikov v družbo in ponoven vstop na trg dela.