Jan Oblak ima novega soigralca

Madrid, 25. avgusta - Matheus Cunha je nova okrepitev v konici napada španskega nogometnega prvoligaša iz Madrida Atletica. Kot so danes potrdili na klubski spletni strani, so z Brazilcem podpisali petletno pogodbo, potem ko so se z berlinsko Herto dogovorili o prestopu mladega vsestranskega igralca. Za Atletico brani mrežo Slovenec Jan Oblak.