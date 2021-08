Stranka Za zdravo družbo v ukinitev, na parlamentarne volitve kot lista volivcev

Ljubljana, 25. avgusta - V gibanju in stranki Za zdravo družbo so se odločili za ukinitev stranke ter aktivno sodelovanje zainteresiranih posameznikov na listi volivk in volivcev Zdrava družba. Kot tako namerava gibanje sodelovati na naslednjih državnozborskih volitvah, saj menijo, da gre za temeljni demokratični izraz neposredne volje ljudstva, so sporočili.