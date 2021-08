Vedno več okužb z novim koronavirusom med maturanti po vrnitvi iz Grčije

Ljubljana, 25. avgusta - S koronavirusom se je doslej okužilo že 97 maturantov, ki so se udeležili maturantskega izleta na grškem otoku Krf. Drugi udeleženci izleta so prejeli karantenske odločbe. Dva avtobusa maturantov, ki so se vračali iz Grčije, so v torek policisti ustavili na Fernetičih. Turistična agencija zanika informacijo, da naj ne bi izpolnjevali pogoja PCT.