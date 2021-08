Predsednica EBRD za STA: Še naprej podpora finančnemu sektorju, osredotočanje na zeleni in digitalni prehod

pogovarjal se je Jure Bernard

Ljubljana, 28. avgusta - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) zaenkrat ne načrtuje novih neposrednih investicij v lastništvo v slovenskem finančnem sektorju, ga namerava pa prek tržnih vlaganj še naprej podpirati. Pripravljeni so na podporo gospodarstvu pri zelenem prehodu in digitalizaciji, je v pogovoru za STA dejala predsednica EBRD Odile Renaud-Basso.