Logar z malteškim kolegom poudaril podobna stališča glede migracij

Ljubljana, 25. avgusta - Zunanji minister Anže Logar in malteški zunanji minister Evarist Bartolo sta danes na novinarski konferenci po srečanju poudarila, da so nujne reforme na področju evropske migracijske politike. Strinjala sta se, da je treba izzive reševati predvsem v državah izvora, to po njunem mnenju velja tudi za Afganistan.