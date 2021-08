Julija v Sloveniji razmerje med domačimi in tujimi turisti skoraj izenačeno

Ljubljana, 25. avgusta - Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so julija zabeležili nekaj več kot 767.500 prihodov turistov in nekaj manj kot 2,3 milijona njihovih prenočitev. Razmerje med številom prenočitev domačih in tujih turistov se je skoraj izenačilo, je pa julija v Sloveniji prenočevalo kar za 55 odstotkov več tujih turistov kot julija lani.