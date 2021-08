Slovenci na Japonskem skrbno spremljajo tudi paraolimpijske igre

Tokio, 25. avgusta - Potem ko so se že med olimpijskimi igrami Slovenci na Japonskem izkazali s podporo slovenskim športnikom, pridružili pa so se jim tudi Japonci, povezani s Slovenijo, se je ta povezava raztegnila tudi na paraolimpijske igre. Kot so poudarili na slovenskem veleposlaništvu v Tokiu, bodo Slovenci v tej državi skrbno spremljali tudi paraolimpijce.