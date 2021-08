Na gorsko območje nedaleč od hrvaške Reke padel meteorit

Reka, 25. avgusta - Na gorsko območje jugovzhodno od Reke je v noči na 14. avgust padel meteorit, je danes sporočila Hrvaška astronomska zveza (HAS). Kot so dodali, so izračunali, da je na tleh končal del meteorita, ki tehta približno 150 gramov. Ostankov meteorita ne bodo iskali zaradi nedostopnega terena, so pojasnili.