Evropske borze uvodoma odete v zeleno

London/Frankfurt/Pariz, 25. avgusta - Potem ko sta indeksa S&P 500 in Nasdaq na Wall Streetu v torek dosegla nove rekordne vrednosti, so trgovanje z rastjo danes začeli tudi indeksi na osrednjih evropskih borzah. Vlagatelji so dobro razpoloženi predvsem zaradi dobrih gospodarskih poročil v največjem svetovnem gospodarstvu, poročajo tuje agencije.