Kulturna plaža na Ravnah vabi k ustvarjanju, glasbenim nastopom in na razstavo

Ravne na Koroškem, 25. avgusta - Več organizatorjev je združilo moči in danes na Ravnah na Koroškem organizirajo že 4. Kulturno plažo. Celodnevno dogajanje v in pred Kulturnim centrom Ravne prinaša otroško predstavo ob 10. uri, sledili bodo ustvarjalne in plesne delavnice ter glasbeni program, ob 17.30 v tamkajšnji Galeriji Ravne odpirajo razstavo del Saša Vrabiča Obrni ploščo.