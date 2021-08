V Mariboru četrtič glasbeni festival Skuštrane in bradati

Maribor, 25. avgusta - Z nežnim duetom Elysian, ki ga sestavljata Zara Bajde in Stela Gašparič, se na mariborskem Lentu zvečer začenja četrta izvedba glasbenega festivala z družbeno angažirano noto Skuštrane in bradati 2021, ki ga pripravlja Kulturno umetniško društvo Coda. S podporo mestne občine bo festival na več prizoriščih potekal do 8. septembra.