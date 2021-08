V Celju odprli plezalno steno in novo urejeno območje ob Pelikanovi poti

Celje, 25. avgusta - Celjski mladinski center in Planinsko društvo Celje Matica sta danes v sodelovanju s celjsko občino pod Starim gradom odprla plezalno steno in na novo urejeno območje ob Pelikanovi poti. Ob slavnostnem odprtju so predstavili tudi projekt Plezaj kot grof, ki je potekal v sklopu programa Evropske solidarnostne enote.