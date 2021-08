Ljubljana, 25. avgusta - V nesreči pri delu, ki se je zgodila v torek pred 15. uro na območju ljubljanskih Most, je umrl 66-letni moški. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je moški padel v globino in se hudo poškodoval. Policija preiskuje sum kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.