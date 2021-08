V Celju se začenja četrti festival Izrekanja

Celje, 25. avgusta - V organizaciji Kulturno umetniškega društva Festival Izrekanja in Osrednje knjižnice Celje se danes v Celju začenja četrti festival Izrekanja, ki bo potekal do sobote. Uvedel ga bo večer poezije ameriško-mehiške pesnice Jennifer Clement in njenega prijatelja, pesnika Tomaža Šalamuna v lapidariju.