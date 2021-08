Razmere na slovenskih cestah ob 7.15

Ljubljana, 25. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred Razdrtim in oviran promet na izvozu v smeri proti Kopru. Med Postojno in Razdrtim je nastal pet kilometrov in pol dolg zastoj, potovalni čas se zato podaljša do približno pol ure. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti.