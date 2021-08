Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, saj je optimizem na trgu premagal bojazni glede covida-19. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta tako dosegla nove rekorde, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte so se zvišale, znižala pa se je cena zlata.