Hojsa naj bi zaradi domnevno spornega tvita zaslišali kriminalisti

Ljubljana, 25. avgusta - Kriminalistična policija naj bi danes zaslišala ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, in sicer zaradi tvita o "svinjah in biserih". Tako je v torek za oddajo na spletnem portalu N1 napovedal Hojs, ki je odgovornost za to pripisal nekdanjemu državnemu sekretarju za nacionalno varnost Damirju Črnčecu.