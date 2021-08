Okrožnica šolam in vrtcem: Odklonitev testiranja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja

Ljubljana, 24. avgusta - Šole in vrtci so danes prejele okrožnico, kako morajo ravnatelji ukrepati v primeru, da se zaposleni ne bodo držali pogoja PCT. Iz okrožnice, ki jo je pridobila STA, je razvidno, da neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in bo delodajalec v skrajnem primeru lahko kršitelje odpustil.