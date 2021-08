Alžirija prekinila diplomatske odnose z Marokom

Alžir, 24. avgusta - Alžirija je danes prekinila diplomatske odnose s sosednjim Marokom, je sporočil alžirski zunanji minister Ramtane Lamamra. Za to so se odločili zaradi "sovražnih dejanj" Maroka, ki mu med drugim pripisujejo soodgovornost za požare, ki so ta mesec pustošili po severu Alžirije.