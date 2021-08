Razmere na slovenskih cestah ob 19.30. uri

Na štajerski avtocesti pa je pred priključkom Celje center proti Mariboru na cestišču žival.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Jelšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Obrežje čakajo vozniki osebnih vozil za vstop v državo do eno uro, vozniki tovornih vozil pa 45 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil za vstop v državo eno uro. Na mejnih prehodih Jelšane in Slovenska vas pa čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v državo do pol ure. Na mejnem prehodu Jelšane čakajo vozniki osebnih vozil tudi pri izstopu iz države do pol ure.

Do 25. avgusta bo v Kočevju na Tomšičevi cesti zaprta glavna cesta Ljubljana-Petrina.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami v obe smeri odstranjujejo delovno zaporo. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vsi priključki so odprti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si