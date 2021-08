Odbor DZ za kmetijstvo spoznal zahtevnost usklajevanja strategije razvoja panoge

Gornja Radgona, 24. avgusta - Predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 je na sejmu Agra obravnaval tudi odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Razprava, v kateri so poleg kmetijskega ministra sodelovali predstavniki kmetov, stroke in posamezniki, je potrdila izjemno zahtevno usklajevanje načrta.