Predstavniki zdravstvenega ministrstva s Pfizerjem o zdravilu zoper covid-19

Ljubljana, 24. avgusta - Na ministrstvu za zdravje so v sklopu skupnih evropskih naročil na pobudo stroke že prejeli 1000 odmerkov zdravila REGN-COV2 za zdravljenje covida-19. Predstavniki ministrstva pa so se danes sestali tudi s predstavniki farmacevtskega podjetja Pfizer in se seznanili s splošnimi informacijami glede razvoja njihovega zdravila za zdravljenje covida-19.