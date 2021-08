Projekt investicij uprave za jedrsko varnost v načrtu razvojnih programov

Ljubljana, 24. avgusta - Vlada je danes na seji vladnega odbora za gospodarstvo nov projekt investicij Uprave RS za jedrsko varnost uvrstila v načrt razvojnih programov 2021-2024. V okviru projekta, ki je vreden okoli 840.000 evrov, bodo zamenjali sonde in merilnike radioaktivnosti in posodobili komunikacijske poti med opremo na terenu in informacijskim sistemom.

Kot je sporočil urad vlade za komuniciranje, je ob jedrski ali radiološki nesreči, ki bi se zgodila v Sloveniji ali v tujini in bi posledice čutili tudi v Sloveniji, ena od ključnih nalog Uprave RS za jedrsko varnost zagotovitev takojšnjih podatkov o radioaktivnosti v okolju.

"Ti podatki so osnova za uspešno izvajanje zaščitnih ukrepov za prebivalstvo. Prebivalstvo je ob izrednem dogodku izpostavljeno zunanjemu sevanju in vdihuje radioaktivne delce, ki so v zraku, ter uživa kontaminirano vodo in hrano," je navedel vladni urad.

Glavni namen projekta je zamenjati 54 zastarelih in tehnološko pomanjkljivih sond in merilnikov radioaktivnosti ter posodobiti komunikacije poti (LAN in LTE) med opremo na terenu in centralnim informacijskim sistemom Radioaktivnost v okolju. Ocenjena vrednost celotne investicije je 840.193 evrov z davkom na dodano vrednost.