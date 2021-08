Gorski reševalci v zadnjih dveh tednih posredovali v kar 70 gorskih nesrečah

Ljubljana, 24. avgusta - Gorski reševalci 17 društev Gorske reševalne zveze Slovenije in dežurna ekipa za reševanje v gorah v sestavi gorski reševalec letalec, zdravnik reševalec letalec, policist gorske enote in posadka helikopterja Slovenske vojske so v zadnjih 14 dneh posredovali v 70 gorskih nesrečah. Gore so letos vzele že 17 življenj, eno več kot celotno lansko leto.