V Nemčiji po zastrupitvi na univerzi preiskujejo sum poskusa umora

Darmstadt, 24. avgusta - Nemške oblasti v mestu Darmstadt preiskujejo zastrupitev sedmih ljudi na tamkajšnji univerzi. Preiskujejo sum poskusa umora. Danes so oblasti sporočile, da so ugotovile, s katero snovjo so bili zastrupljeni na univerzi. Od šestih ljudi, ki so jih zaradi zastrupitve prepeljali v bolnišnico, je eden še vedno v kritičnem stanju.