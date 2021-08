V Tržiču podpisali pogodbo za projekt dograditve kanalizacije

Ljubljana, 24. avgusta - Župan Občine Tržič Borut Sajovic in direktor podjetja Riko Janez Škrabec sta danes podpisala pogodbo pred pričetkom izvajanja projekta dograditve manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeraciji Tržič. Prvi stroji bi lahko zabrneli čez nekaj več kot mesec dni, so sporočili iz občine.