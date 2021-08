Logar s palestinskim kolegom o dvostranskem sodelovanju in razmerah v regiji

Ramala, 24. avgusta - Slovenski zunanji minister Anže Logar je danes v Ramali s palestinskim ministrom za zunanje zadeve in izseljence Riadom al Malikijem govoril o dvostranskem sodelovanju, razmerah v Palestini in aktualnem dogajanju v regiji. Sestal se je tudi s palestinskim premierjem Mohamedom Štajehom, so sporočili z zunanjega ministrstva.