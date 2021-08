Hojs z deležno glavarko Spodnje Avstrije o Zahodnem Balkanu in migracijah

Ljubljana, 24. avgusta - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes v Ljubljani gostil deželno glavarko avstrijske zvezne dežele Spodnja Avstrija Johanno Mikl-Leitner. Glavne teme pogovora so bile prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU, Zahodni Balkan in migracije, so sporočili z notranjega ministrstva. Govorila sta tudi o razmerah v Afganistanu.