Vinogradniki in vinarji na Agri podpisali izjavo o sodelovanju

Gornja Radgona, 24. avgusta - Predstavniki več institucij in organizacij s področja vinogradništva in vinarstva so danes na sejmu Agra v Gornji Radgoni podpisali izjavo o sodelovanju, so sporočili iz Vinske družbe Slovenije. V njej so se zavezali k izvedbi več skupnih ciljev, med drugim bodo oblikovali skupno razvojno strategijo vinogradniškega in vinarskega sektorja.