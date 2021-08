Štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Dramlje proti Mariboru ponovno odprta

Ljubljana/Celje, 24. avgusta - Štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Dramlje proti Mariboru je ponovno odprta za ves promet. Na cesti se je namreč okrog 10. ure v bližini počivališča Zima zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila. Vzrok nesreče je bila vožnja z neprilagojeno hitrostjo in posledično trčenje v počasi vozečo kolono vozil.