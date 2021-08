Okužba s koronavirusom po vrnitvi z Grčije potrjena že pri 64 maturantih

Ljubljana, 24. avgusta - Število okuženih z novim koronavirusom med maturanti, ki so se prejšnji teden vrnili z maturantskega izleta v Grčiji, se je z 42 povečalo na 64, so za STA sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Udeležence izleta obravnavajo kot visokorizične kontakte, okužbe pa naj bi sicer potrdili tudi med tistimi, s katerimi so bili v stiku.